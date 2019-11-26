جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة شاختار بدوري الأبطال

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره شاختار دونيستك الاوكراني، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الاتحاد في تمام العاشرة مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وجاءت كتيبة جوارديولا على النحو التالي : حراسة المرمى : إيدرسون. خط الدفاع : فيرناندينيو، أوتاميندي، أنجيلنو، كانسلو. Advertisements خط الوسط : جوندوجان، دي براوين، بيرناردو سيلفا، رودريجو. خط الهجوم : رحيم ستيرلنج، جابرييل جيسوس. ويتصدر مانشست سيتي ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه دينامو زغرب الصربي وشاختار دونيستك الأوكراني اللذان يتقاسمان المركزين الثالث والرابع بالترتيب.

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