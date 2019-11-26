حرس الحدود يتفوق على المقاصة بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق حرس الحدود على مصر المقاصة بهدف دون رد، في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليًا بستاد السلام، في الجولة

السادسة للدوري الممتاز.

أحرز الهدف عمرو الحلواني في الدقيقة 31 في شوط كان فيه الفريقان أكثر

ندية خاصة بعد احراز الحدود لهدفه ورغبة المقاصة في ادراك التعادل.

يذكر أن حرس الحدود في المركز الثامن برصيد 6 نقاط بينما رصيد المقاصة 7 نقاط في المركز السابع.