أهداف مباراة الإمارات واليمن في خليجي 24

شاهد أهداف مباراة الإمارات واليمن اليوم الثلاثاء 26-11-2019 في كأس الخليج العربي، لحساب المجموعة الأولى في الجولة الافتتاحية للبطولة المقامة على الأراضي القطرية.

فاز منتخب الإمارات 3-0 وتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن العراق الثانية، وتقدم منتخب الإمارات بهدف من رأسية نموذجية لأحد هدافي تصفيات كأس العالم 2022 “علي أحمد مبخوت” في الدقيقة 21 بعد تلقيه كرة عرضية رائعة من الرواق الأيمن.

وأضاف علي أحمد مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 38 من مُتابعة ناجحة لتشتيت خاطيء من قلبي دفاع اليمن لكرة مسددة من خلفان مبروك.

وفي بداية الشوط الثاني احتفل “علي أحمد مبخوت” بهدفه الثالث والهاتريك الذي يمنحه حق الاحتفاظ بكرة المباراة.

وتلقى علي مبخوت كرة بينينة ذكية من خلفان مبروك في العمق الدفاعي، ليتسلمها بخفة حركة ويراوغ أحد المدافعين بمهارة عالية قبل أن يسدد على يسار الحارس في الدقيقة 54.

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وكانت قطر قد خسرت في الافتتاح بهدفين لهدف أمام العراق الذي أراد الانتقام من خسارته من قطر في دور الـ16 ببطولة كأس أمم آسيا 2019.

أهداف الإمارات واليمن

هدف الإمارات الأول في الدقيقة 21 “علي مبخوت”

الهدف الثاني لمنتخب الإمارات في الدقيقة 38 “علي مبخوت”

الهدف الثالث لمنتخب الإمارات في الدقيقة 54 “علي مبخوت” (هاتريك)*