أهداف مباراة قطر والعراق في افتتاح خليجي 24

سقط منتخب قطر في فخ الخسارة أمام منتخب العراق، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24)، مساء اليوم الثلاثاء 26-11-2019، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

منتخب العراق تقدم في النتيجة بهدفين نظيفين حملا توقيع نفس اللاعب “محمد قاسم” في الدقيقتين 18 و27، الأول من تسديدة غير مقصودة، استهدف بها تمريرها بعرض منطقة جزاء قطر نحو المهاجم “مهند علي”، لكنه غالط بها حارس مرمى قطر!.

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وجاء الهدف الثاني للعراق من تصويبة صاروخية لمحمد قاسم من حوالي 23 ياردة بعد استغلاله لتشتيت خاطيء من قلبي دفاع قطر، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

في الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني، تمكن منتخب قطر من تسجيل هدف تقليص الفارق بواسطة اللاعب البديل “عبد العزيز حاتم”.

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أهداف قطر والعراق

الهدف الأول للعراق في الدقيقة 18 “محمد قاسم”

الهدف الثاني لمنتخب العراق في الدقيقة 27 “محمد قاسم”

هدف تقليص الفارق لمنتخب قطر في الدقيقة 49 “عبد العزيز حاتم”