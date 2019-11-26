"غلطة سراي" يهدي ريال مدريد التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال



أهدى غلطة سراي التركي فريق ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع كلوب بروج



وتعادل غلطة سراي مع ضيفه كلوب بروج 1-1 اليوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وسجّل بويوك أولاً لصالح غلطة سراي (11) قبل أن يعدل للضيف السنغالي دياتا في الوقت القاتل (90+2).



ومنحت هذه النتيجة بطاقة التأهل إلى ريال مدريد قبل مباراته المرتقبة مع باريس سان جيرمان الفرنسي إذ يملك ريال مدريد سبع نقاط بينما صار رصيد كلوب بروج (3) وغلطة سراي (2) مع تبقي مباراة واحدة لكل منهما.



وشهدت مباراة غلطة سراي وكلوب بروج إثارة كبيرة بسبب امتلاك المستضيف لحظوظه في التأهل إلى يوروبا ليغ في حال احتلاله المركز الثالث في المجموعة.



وتلقى كلوب بروج ضربة حقيقية خاصة بعد طرد الأنغولي ماتا والسنغالي دياتا في الوقت بدل الضائع إثر تلقي كل منهما للبطاقة الصفراء الثانية 90+3.



ويستضيف كلوب بروج ريال مدريد في المرحلة الأخيرة بينما يحل غلطة سراي ضيفاً على باريس سان جيرمان المتصدر (12). المصدر: بي إن سبورت

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