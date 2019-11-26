رياضة | نادي حدائق الأهرام يتهم اتحاد اليد بمجاملة الأهلي والزمالك على حسابه (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي حدائق الأهرام يتهم اتحاد اليد بمجاملة الأهلي والزمالك على حسابه (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم المهندس محمد نافع رئيس نادي حدائق الأهرام ، اتحاد كرة اليد بمجاملة فريقي الأهلي و الزمالك علي حساب فريقه، خلال منافسات هذا الموسم .

و قال نافع : للاسف الشديد الاندية الصغيرة ليس لها قيمة لدي مسئولي اتحاد اليد و مصالح الكبار اهم من ارساء قواعد الحق و العدل في المسابقة ، مشيرا إلي انه من السهل التضحية بحق اي فريق من اجل عيون الاهلي و الزمالك.

و اوضح ان المشكلة التي حدثت غريبة و هي عبارة عن ان فريقه مواليد ٢٠٠٢ و فريق الرجال أيضا لهما مباراة مع الجزيرة في إطار منافسات دوري المحترفين المرتبط يوم الجمعة المقبل و علي ملعبه و هو صالة ٦ أكتوبر للألعاب الرياضية في السادسة و الثامنة مساء الجمعة المقبل، و فوجئ و فريقه باتحاد اليد يطلب منا ترك ملعبنا من اجل إقامة مباراة الاهلي و الزمالك مرتبط و رجال علي صالة ٦ اكتوبر التي هي ملعبنا لكننا رفضنا و حلا للمشكلة عرضنا ان يلعب نادينا مع الجزيرة مباراتيه في الساعة الثانية و الرابعة علي ملعبنا كما هو في الجدول علي ان يلعب الاهلي و الزمالك في توقيتي السادسة و الثامنة مساء علي ملعبنا ، لكن كان التصرف الغريب و دون اي تنسيق فوجئنا بخطاب غريب من اتحاد اليد بنقل مباراتنا مع الجزيرة من ملعبنا إلي صالة المركز الأوليمبي بالمعادي و تم سلب ملعبنا ليلعب عليه الاهلي و الزمالك في تصرف يفتقد لكل قواعد العدل و الحق .

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و ابدي أحمد عبد السلام رئيس جهاز اليد بنادي حدائق الأهرام استياءه الشديد لهذا التصرف من قل المسئولين عن المسابقات باتحاد اليد واصفا ايه بانه تصرف لا يليق و اشبه بالسمك الكبير الذي يأكل السمك الصغير و كأن نادي حدائق الاهرام ليس له اي حقوق .

و شد عبد السلام علي انه يرفض هذا الامر و ان ادارة ناديه ستتقدم باحتجاج رسمي ضد ما حدث لان هذه مجاملات صارخة و غير مقبولة .

و كان اتحاد كرة اليد ارسل اليوم الثلاثاء خطابا إلي نادي حدائق الأهرام يخبره فيه بنقل مباراته مرتبط و رجال مع الجزيرة إلي المركز الاولمبي بالمعادي لدواعي أمنية بعيدا عن ملعبه ، مع ان نفس الملعب ستقام عليه مباراتي الاهلي و الزمالك مرتبط و رجال في نفس اليوم و نفس التوقيت .