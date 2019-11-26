رياضة | تطور جديد بشأن إقالة فالفيردي من تدريب نادي برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور جديد بشأن إقالة فالفيردي من تدريب نادي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت تطورات جديده في الساعات القليلة الماضية بشأن إقالة إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني من تدريب الفريق.

رحيل فالفيردي من تدريب برشلونة

وقد انتشرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية خلال الأيام القليلة الماضية تشير إلى اقتراب إدارة نادي برشلونة من إقالة فالفيردي من منصبه بسبب سوء أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وكانت أبرز الأسماء التي رشحتها الصحف الإسبانية لخلافة فالفيردي عند رحيله عن برشلونة هو رونالدو كومان مدرب منتخب هولندا الحالي

بارتوميو يجدد الثقة في فالفيردي

وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قرر عدم رحيل إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق وتجديد الثقة فيه.

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رسالة من بارتوميو إلى فالفيردي

وكشفت الإذاعة عن رسالة بعثها بارتوميو إلى فالفيردي مؤكدا استمراره مع الفريق قائلا: "سوف تبقى مدربا للفريق لبرشلونة حتى نهاية الموسم مهما حدث".

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني غدا الأربعاء 27 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.