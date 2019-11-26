رياضة | تشكيل يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الرسمي.. مشاهدة مباراة juventus vs atletico madrid بث مباشر

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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أتليتكو مدريد الإسباني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب اليوفي ارينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : تشيزيني.

خط الدفاع : دانيلو - بونوتشي - ماتياس دي ليخت - دي تشيليو.

خط الوسط : بيانيتش - بينتانكور - ماتويدي - رامسي.

خط الهجوم : ديبالا - كريستيانو رونالدو.

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نتيجة مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد :-

وكان فريق أتليتكو مدريد قد فرض التعادل على فريق يوفنتوس في المباراة الأولى التي أقيمت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدفين بعدما كان متأخرا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

بينما تأتي التشكيلة الأساسية لفريق أتليتكو مدريد :-

اوبلاك - تريبير - فيلبي - هيرموسا - لودي - ساؤول - كوكي - توماس بارتي - هيريرا - فيتولو - موراتا.

ترتيب مجموعة يوفنتوس وأتليتكو مدريد :-

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة تلك المجموعة برصيد 10 نقاط بعدما حقق ثلاثة انتصارات بعد التعادل مع أتليتكو مدريد، بينما يحل الفريق الإسباني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد الهزيمة في الجولة الماضية، وحسم اليوفي تأهله بشكل رسمي إلى الدور الثمن نهائي بعد الفوز في الجولة الأخيرة.