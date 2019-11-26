رياضة | تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي ضد ريال مدريد.. مشاهدة مباراة Real Vs Psg بث مباشر

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أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيلور نافاس.

خط الدفاع : مونييه - تياجو سيلفا - كيمبيميي - بيرنات.

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خط الوسط : ماركينيوس - فيراتي - جايي - أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم : ماورو إيكاردي - مبابي.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد :-

وكان قد نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على حساب فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، ويحتل الفريق الباريسي صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.