رياضة | تشكيل توتنهام الرسمي ضد أولمبياكوس.. مشاهدة مباراة توتنهام ’’مورينيو’’ بث مباشر beIN YouTube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل توتنهام الرسمي ضد أولمبياكوس.. مشاهدة مباراة توتنهام ’’مورينيو’’ بث مباشر beIN YouTube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق اولمبياكوس اليوناني في المباراة التي ستقام على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : جازينيكا.

خط الدفاع : اوريه - سانشيز - ألدرفاليد - روز.

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خط الوسط : داير - ديلي آلي - وينكس - سون - لوكاس مورا.

خط الهجوم : هاري كين.

وأكد ‏جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إنه يحب مسابقة دوري الأبطال مثل الجميع في كرة القدم، مشيرا إلى أنها شيء يحلم الجميع بالفوز به ولا يتمتع كل شخص أو لاعب بميزة الفوز بدوري الأبطال في النهاية.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة اولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا : "كنت سعيدًا كثيرا عندما حققت لقب دوري أبطال أوروبا من قبل، ‏وإذا قال ماوريسيو بوتشيتينو أن [خسارة النهائي الماضي أثرت على اللاعبين] فهو هنا يشارك مشاعره و ينشر البعض من الطاقة السلبية داخل الفريق.

وواصل : "‏أستطيع أن أتخيل الأجواء لأنني كنت في الملعب الجديد كمتابع لكرة القدم، وشاهدت سبيرز ضد نيوكاسل وشعرت بذلك الإثارة داخل الملعب، ولم تكن النتيجة جيدة ولكن شعرت بالاتصال بين المشجعين والفريق، وان الفريق إنتقل إلى ملعب أكبر و اجمل اتمنى أن نحظى بذلك التواصل غدا".