رياضة | مفاجأة كبرى في تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم beIN HD

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : كارفخال - سيرجو راموس - فاران - مارسيلو.

خط الوسط : توني كروس - فالفيردي - كاسيميرو - إيسكو.

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خط الهجوم : ايدين هازارد - كريم بنزيما.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد :-

وكانت قد حصلت قنوات بين سبورتس الرياضية في السنوات الأخيرة على الحقوق الحصرية لإذاعة جميع مباريات دوري ابطال اوروبا عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق ريال مدريد الإسباني عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوق تقام في الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.