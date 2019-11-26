رياضة | خليجي 24| العراق تسقط قطر على أرضها في المباراة الافتتاحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خليجي 24| العراق تسقط قطر على أرضها في المباراة الافتتاحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب العراق فوزا ثمينا أمام قطر، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن افتتاح منافسات كأس الخليج 24 المقام في مدينة الدوحة القطرية.

وتنطلق بطولة كأس الخليج 24، في الفترة من 26 نوفمبر 2019 وتستمر حتى 8 ديسمبر 2019.

وافتتح محمد قاسم أهداف اللقاء لصالح المنتخب العراقي بتمريرة حاسمة استقرت في شباك قطر عند الدقيقة 18.

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وسجل قاسم، الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، عند الدقيقة 27، لينتهي الشوط الاول بتقدم العراق بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني،تمكن عبدالعزيز حاتم، من احراز الهدف الوحيد للمنتخب القطري بتمريرة من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى العراق عند الدقيقة 49.

ويتواجد منتخبي قطر والعراق في المجموعة الأولى رفقة منتخبات؛ الإمارات واليمن، فيما يتواجد في المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين.

ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.

