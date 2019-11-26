رياضة | تفاصيل خطاب الزمالك إلى طارق حامد (صورة)

وخسر الزمالك أمام إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.

وقام مسئولو الزمالك بإرسال خطاب رسمي للاعب في خطاب رسمي بضرور توجهه إلى مطار القاهرة مساء اليوم للالتحاق ببعثة الفريق الأبيض في مطار القاهرة، استعدادا لخوض مباراة الكونغو.

وشدد مسؤولو الزمالك على اللاعب أنه في حال تخلفه على السفر مع بعثة النادي الأبيض سيتم إبلاغ مسئولي اتحاد الكرة بشطبه بسبب تمرده على النادي واستخدامه لسياسية لي الذراع وذلك على حسب ما جاء في البيان.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك اتهم اللاعب بالهروب من مباراة إنبي أمس الأثنين بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المتأخرة ورغبته في زيادة عقده المالي مع القلعة البيضاء.

وتلقى الزمالك أول خسارة في الدوري من إنبي بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتنتظر الزمالك منافسات في غاية الصعوبة بعد إستئناف بطولة الدوري من جديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري وخوض سباق دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

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وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى، مازيمبى الكونغولى، زيسكو يونايتد، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي، الهلال السودانى، بلاتنيوم الزامبى، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر، صن داونز الجنوب أفريقى، بترو أتلتيكو، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى، شبيبة القبائل الجزائرى، فيتا كلوب الكونغولى، الترجى التونسي.