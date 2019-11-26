اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH يوفنتوس اليوم YALLA SALAH

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رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد بث مباشر كورة ستار يلا شوت يوفنتوس بث مباشر يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، حيث يستضيف فريق يوفنتوس نظيره أتليتكو مدريد، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت YALLAHO SHOOT بث مباشر أتليتكو مدريد كورة انلاين، KORA GOAL يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة يوفنتوس، ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقطة، فيما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا:-

من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة يوفنتوس ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

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