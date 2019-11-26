اونلاين | رابط «KORA LIVE»مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش يوفنتوس هدف محمد صلاح الآ

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بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس الإيطالي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد ستاديوم تورينو لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا .

وفي التقرير التالي يأخذكم الخليج 365 الرياضي في جولة لتعريفكم بأبرز إستعدادات الفريقان للمباراة بالإضافة إلى توقيتها في ثلاثة دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .

يلا كورة yalla kora وقبل المباراة يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني في الحصول على النقاط الثلاثة من أجل ضمان الوصول إلى الدور ثمن النهائي من البطولة .

يلا شوت الحصري yalla shoot 7asry ويعول الفريق الإسباني على خدمات الكثير من اللاعبين المميزين أمثال دييجو كوستا واللاعب الشاب جواو فليكس والذي أبهر كبار الأندية الأوروبية .

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جول العرب goal elarab وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي التأهل للدور المقبل لكنه يطمح في الفوز بالمباراة من أجل تأمين صدارة المجموعة .

الاسطورة لايف ostora live ويطمح فريق أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز من أجل الثأر ورد الإعتبار لخسارة مباراة الذهاب التي مٌني بها ضد البيانكونيري على ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو .

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة .

وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 وروابط البث المباشر التي يوفرها لكم الخليج 365 الرياضي والقنوات التالية :-