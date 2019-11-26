اونلاين | «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE كورة جول ISRY رابط ماتش ريال مدريد Madrid

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يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني KORA ONLINE نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة YALLA SHOOT من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وتذاع مباراة نادي ريال مدريد ونادي باريس سان جيرمان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق جواد بدة.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وتلعب مباراة نادي ريال مدريد KORA GOAL ونادب باريس سان جيرمان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

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ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مجموعة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد نادي ريال مدريد REAL MADRID LIVE في المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي كلوب برود ونادي باريس سان جيرمان ونادي جلطة سراي.

ترتيب الفريقين في مجموعتهم بدوري أبطال أوروبا

ويحتل نادي باريس سان جيرمان KORA ONLINE في صدارة جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن في دور المجموعات.

بينما يتواجد نادي ريال مدريد KORA STAR في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن في البطولة.