اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر UEFA كورة ستار رابط مباراة يوفنتوس الآن LIVE

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة القمة النارية في دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وأتليتكو مدريد اليوم الثلاثاء، على ملعب يوفي آرينا بمدينة تورينو، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال.

يدخل اليوفي اللقاء وهو متأهل من الجولة الماضية لدور الـ 16 من بطولة الشامبونيزليج، بعد تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 7 نقاط عن الفريق الإسباني.

بينما يحتاج أتليتكو للفوز للوصول للنقطة العاشرة وضمان التأهل قبل المباراة الآخيرة له في دور المجموعات.

وشهدت المباراة الأولي بينهم في دور المجموعات تعادلهما بهدفين لكل فريق، إذ كانت مباراة قمة نارية بمعني الكلمة، فبعد أن كان اليوفي متقدما بهدفين حتى الربع الأخير من اللقاء، لم يستسلم أبناء سيميوني وتمكنوا من أحراز هدفين وخطف نقطة ثمينة من فم رونالدو وزملائه.

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وتضم المجموعة الرابعة كلاً من : يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني ولوكوموتيف موسكو الروسي وباير ليفركوزن الإلماني.

ويتصدر الفريق الإيطالي “يوفنتوس” المجموعة برصيد 10 نقاط ويأتي خلفه الإسباني”أتليتكو بـ 7 نقاط، وفي المركز الثالث لوكوموتيف موسكو الروسي برصيد 3 نقاط وفي المركز الأخير الإلماني باير ليفركوزن بنفس الرصيد.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة القمة بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءٍ بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية عبر قناتها beIN Sports HD3 بتعليق التونسي روؤف خليف.