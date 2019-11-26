كين يقود إعصار توتنهام "مورينيو" أمام أولمبياكوس بالأبطال

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الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 يدخل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ثاني لقاءاته تحت ولا ية جديدة للبرتغالي "جوزيه مورينيو" خلال مواجهة الليلة أمام أولمبياكوس اليوناني، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا، على. ملعب "توتنهام هوتسبير".

وجاء تشكيل الديك الإنجليزي وفق فلسفة مورينيو على النحو التالي: حراسة المرمى: باولو جازانيجا. Advertisements خط الدفاع: داني روز، دافنسون سانشيز، توبي الدرفيرليد، سيرجي أوريه. خط الوسط: هاري وينكس، إريك داير، سون، ديلي الي، لوكاس مورا. خط الهجوم: هاري كين. ويحتل توتنهام المرتبة وصافة المجموعة الثانية برصيد ٧نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ الألماني بفارق خمس نقاط.

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