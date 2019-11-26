شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفيسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام النجم الأحمر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 ليفاندوفيسكي يلتقي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة فريقي بايرن ميونخ ومضيفه النجم الأحمر الصربي بملعب رايكو ميتيتش بالعاصمة بلجراد، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن هانز فليك المدير الفني للبايرن عن تشكيل فريقه كالتالي. مانويل نوير بنيامين بافارد - خافي مارتينيز - جيروم بواتينج - ألفونس ديفيز . Advertisements ليون جرويتسكا - كورنتين توليسو - تياجو ألكانتارا. فيليبي كوتينيو - كينجسلي كومان - روبيرت ليفاندوفسكي. وجاءت تشكيلة فلادان ميلوجيفتش المدير الفني للنجم الأحمر كما يلي. بوريان روديتش - ميلونيفيتش - ديجينك - جوبليليتش بيتروفيتش - كانياس - ماركو مارين. جارسيا - فوكانوفيتش - بواكي.

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