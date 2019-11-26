شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيلة مانشستر سيتي ضد شاختار بالشامبيونزليج والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 مانشستر سيتي تنطلق خلال أقل من نصف ساعة مباراة مانشستر سيتي ونظيره شاختار الأوكراني، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة أبطال أوروبا، في المباراة المقرر لها بالعاشرة مساء على ملعب "الاتحاد".

وأعلن الجهاز الفني للسيتي بقيادة " بب جوارديولا" تشكيل السيتي على الشكل التالي: Advertisements حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: كانسيلو، أوتاميندي، فيرناندينيو، انخيلينو. خط الوسط: رودري، جوندوجان، دي بروين. خط الهجوم: رحيم سترلينج، بيرناندو سيلفا، جيسوس. جدير بالذكر أن مان سيتي يحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط، إلا أنه وقع بفخ التعادل خلال الجولة الماضية أمام اتالانتا بهدف لمثله.

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