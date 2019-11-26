شباب مدريد يعطي الأمل لكباره بنصف دستة في الأبطال

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

حقق لاعبي شباب ريال مدريد النصر بستة أهداف مقابل ثلاثة، على حساب نظيره باريس سان جيرمان خلال بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب ضمن لقاءات دوري المجموعات الجولة الخامسة.

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ووفقا لموقع "البرنابيو"، فقد عاد الملكي مع نجومه الصغار في النتيجة وقلبو الطاولة على فريق العاصمة من ثلاثة أهداف لهدف إلى فوز بستة أهداف دفعة واحدة مقابل ثلاث.

وسجل أهداف شباب البلانكو كلا من، باييزا خلال الدقيقة السادسة ليضيف اريباس الهدف الثاني الدقيقة ٣٧، بينما أحرز موينغا هاتريك بالدقيقة ٤١ و٤٩ و٥٢ لصالح باريس سان جيرمان، حتى انتفض شباب مدريد بأربعة أهداف عبر بيدرو رويز الدقيقة ٦٦ و٦٨ وقبلها هدف دوتور الدقيقة ٦٢ ليختتم بابلو روريجيز النصف دستة خلال الدقيقة ٩٢.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد خلال الدور الأول من دوري أبطال أوروبا للفرق الأولى ، قد تلقى هزيمة بثلاثية نظيفة أمام باريس بملعب الأمراء لدى رفاق نيمار وأبناء توخيل.