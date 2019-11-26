مشاهدة مباراة الإمارات واليمن بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع عبر قناة الكأس

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

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يفتح استاد عبد الله بن ناصر بن خليفة القطري ابوابه مساء اليوم مساء الثلاثاء 26-11-2019 ،

الساعة 20:30 بتوقيت مصر ، الساعة 9:30 مساء بتوقيت اليمن والسعودية ، الساعة 22:30 بتوقيت الإمارات ، الساعة 18:30 بتوقيت

جرينتش امام مباراة قوية جديدة تجمع بين الإمارات واليمن في واحدة من أهم المباريات اليوم في الجولة الأولى من بطولة “الخليج 24” ،

التي تقام في دولة قطر ، في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي 24،