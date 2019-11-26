شكرا لقرائتكم خبر عن بالعربي يقود تشكيل بايرن ليفركوزن أمام لوكوموتيف موسكو والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 تستأنف اليوم مباريات بطولة دوري ابطال اوروبا الجولة الخامسة والتي يحمل لقبها ليفربول الانجليزي .

ويستعد بايرن ليفركوزن لملاقاة لوكوموتيف في إطار منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة التي يتصدرها يوفنتوس ب١٠ نقاط ، يليه اتلتيكو مدريد ٧ نقاط ، يليه كلا من بايرن ليفركوزن ولوكوموتيف بثلاث نقاط لكلا منهما . واعلن فريق بايرن ليفركوزن عن تشكيل اللقاء وجاء علي النحو التالي :. حراسة المرمي : هراديكي خط الدفاع: ريتسوس-ويندل-تاه-بيندر Advertisements خط الوسط : أرنجيز-ديميرباي-ديابي-فولاند-بالعربي خط الهجوم : بايلي وجاء تشكيل فريق لوكوموتيف موسكو كالتالي :. حراسة المرمي : جويلهيرم خط الدفاع : هويديدس-كورلوكا-ريبوس-إجناتيف خط الوسط : بارينوف-كريشوياك-ميرانشوك-جيماليتدنوف خط الهجوم : ايدير-ميرانشوك

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