مدرب ليفربول يطمئن الجماهير على محمد صلاح

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الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه لا يشعر بالقلق إزاء حالة نجمه المصري محمد صلاح. وجاءت تصريحات كلوب عشية المباراة المرتقبة أمام نابولي الإيطالي غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. وغاب صلاح بسبب الإصابة في الكاحل عن فوز ليفربول بهدفين مقابل هدف على كريستال بالاس. Advertisements واوضح كلوب "محمد صلاح يبدو في حالة جيدة، لا أشعر بالقلق إزاءه". ولم يشارك صلاح مع المنتخب المصري في المباراتين اللتين خاضهما بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021 ، بسبب إصابة في الكاحل.

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