الامارات | بالفيديو.. كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة نابولي في دوري الأبطال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، عن موقف اللاعب المصري محمد صلاح، من المشاركة في مباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم.
وكان اللاعب قد تواجد بديلاً في المباراة التي فاز فيها ليفربول على كريستال بالاس يوم السبت بنتيجة 2-1 بسبب مشكلة الكاحل المستمرة.
ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز تسعة أهداف وخمس تمريرات في 17 مباراة في جميع المسابقات.
وقال كلوب: "يبدو مو جيدًا في التدريب، سوف نرى لكنني لست قلقًا حيال ذلك، بدا جيدًا في التدريب يوم الاثنين ، لكن التدريب لم يكن ثقيل بالأمس، سيتدرب مجددًا في وقت لاحق اليوم”.
وأظهر فيديو للمؤتمر الصحافي من موقع "ذا صن" حديث المدرب عن اللاعب
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