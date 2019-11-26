شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحدد مليونًا ونصف المليون دولار للاستغناء عن كريم العراقى.. وبعثة الفريق تطير لموريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، الحصول على مليون ونصف المليون دولار للاستغناء عن كريم العراقى، لاعب الفريق، والذى نجح فى أن يجذب الأنظار إليه فى بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التى أُقيمت فى مصر مؤخرًا، وتُوِّج بها المنتخب الأوليمبى، حيث نجح اللاعب فى تسجيل هدف رائع فى المباراة النهائية أمام كوت ديفوار،

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وتلقى اللاعب العديد من العروض المحلية، على رأسها من نادى الزمالك، بجانب عرضين من البرتغال والتشيك. وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب يضغط فى الفترة الحالية على مجلس الإدارة للسماح له بالرحيل وخوض تجربة احترافية، خاصة أن اللاعب لا تزال تتبقى له 4 مواسم مع المصرى، ولكنه يريد الرحيل عن قلعة «بورسعيد» خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو فى نهاية الموسم الجارى على أقصى تقدير.

جاء ذلك، فى الوقت الذى منح فيه مجلس الإدارة اللاعب 50 ألف جنيه مكافأة له على التألق مع المنتخب الأوليمبى، والتتويج بـ«كان» الشباب، ومن ثَمَّ التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية، فى طوكيو 2020. فيما نجح محمد الخولى، نائب رئيس النادى، فى تجديد التعاقد مع النيجيرى إيزى إيميكا، لاعب الوسط، لمدة 3 سنوات جديدة، خلال الجلسة المسائية التى جمعته مع اللاعب ووكيله، مساء الأحد الماضى، وتم الاتفاق خلالها على جميع التفاصيل المادية للتعاقد.

فيما تطير بعثة الفريق، فجر اليوم الأربعاء، إلى موريتانيا استعدادًا لملاقاة فريق نواذيبو، فى المباراة المقرر إقامتها الأول من ديسمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة الكونفيدرالية، وتم إسناد مهمة رئاسة البعثة إلى إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، وذلك بسبب انشغال مجلس الإدارة للتحضير للجمعية العمومية للنادى.