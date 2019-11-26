شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض خوض السوبر فى قطر.. ويلجأ للمحكمة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازالت أصداء قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بإقامة مباراة السوبر الإفريقى بين الزمالك والترجى فى قطر فى فبراير المقبل يلقى بظلاله داخل أروقة نادى الزمالك وتحديدا داخل مجلس الإدارة الذى عقد اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة ومحاولة الوصول لحل وقرار نهائى بشأن خوض المباراة من عدمه.

وأعلن مجلس الإدارة رسميا عدم الموافقة على خوض السوبر الإفريقى فى قطر والتمسك بعدم السفر إلى الدوحة مهما كانت الضغوط والعقوبات، وأعلن مرتضى منصور، رئيس النادى، فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر النادى، أن المجلس اتخذ قرارا بعدم العب كأس السوبر الإفريقى فى قطر باعتبارها دولة معادية لمصر وذلك بعد التصويت بين أعضاء المجلس.

وأضاف «منصور» أن قطر ليست أرضا محايدة إنما هى معادية وصاحبة موقف ضد مصر، مشيرا إلى أننا ناقشنا الآراء، والبعض داخل المجلس كان يرى خوض المباراة رياضيا والبعض يرى سياسيا عدم خوض اللقاء، نظرا للمؤامرات التى تحاك ضد مصر، مؤكدا أنه احترم جميع الآراء، وتم توثيق وإثبات قرار كل عضو بالمجلس فى محضر الجلسة، خصوصا أن بعض الأعضاء صوت بخوض المباراة من دافع رياضى بعد الحصول على ضمانات من الدولة.

وتابع رئيس القلعة البيضاء أن الزمالك يواجه تعنتًا واضحًا من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بشأن مباراة السوبر الإفريقى. وقال: «لا أعلم ماذا تريد السيدة فاطمة سامورا، واجهنا أزمة كبيرة فى مباراة جينيراسون السنغالى عندما قرر الحكم والمراقب فوز الزمالك، ولكننا خضنا المباراة مرة أخرى».

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وتابع: «الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية والترجى بطل دورى أبطال أفريقيا، لماذا نشارك فى قطر، لماذا نلعب السوبر الإفريقى فى آسيا وبالتحديد فى قطر الدولة المعادية لمصر، هذه مؤامرة واضحة على مصر وعلى نادى الزمالك».

وأضاف: «سمعت بأن نادى الترجى أصدر بيانا بشأن ترحيبه الكامل باللعب فى قطر، وهذا شىء مؤسف بالنسبة لى، ومن هنا أسأل سؤالا هاما من الوارد أن يتم توجيه السباب لدولة مصر أثناء المباراة وهذا سوف يقابله اللاعبون بالرد ومن هنا سنتعرض للحبس، لذلك لن نضحى بلاعبينا ولن نعرض حياتهم للخطر، خصوصا أن مباراة بحجم السوبر الأفريقى وسط حضور جماهير لن يقل عن 30 ألف مشجع من السهل جدا اختراقها وإحداث فوضى متعمدة يتبعها أزمة».

وكشف عن أن قرار مجلس الإدارة واضح وصريح وهو عدم خوض اللقاء فى الدوحة والآن الملف بالكامل فى يد الدولة المصرية، ولو لهم رأى آخر سنحترمه لأننا جزء أصيل من الدولة المصرية، وتابع «سوف نتقدم بشكوى كاملة للمحكمة الرياضية من أجل شرح جميع الأسباب فى عدم خوض اللقاء على الأراضى القطرية، والأسباب ليست سياسية فقط بل هناك دوافع رياضية أخرى».

وأضاف منصور، خلال المؤتمر الصحفى: «كل ما أتعرض له من تهديد بقتلى أو قتل أولادى أو خطف أحفادى سببه حبى ودفاعى عن بلدى ولن أتراجع عن ذلك، وأتحمل التهديد بخطف حفيدى وقتل أولادى واختراق هاتفى وإرسال رسائل معادية للجميع، وأقول لجماهير الزمالك إياكم والوقوع فى الفخ، سنجلس مع تركى آل الشيخ وستتم المحاسبة فى مكان خاص، لكن لن أنجرف للإيقاع بين الشعبين المصرى والسعودى»، مؤكدا أنه لا يخون أو يهاجم من صادقه.

يأتى هذا فيما رصدت «المصرى اليوم» كواليس اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة الأزمة والذى شهد أغلبية وجبهة برفض اللعب فى قطر على رأسهم رئيس النادى ونائبه أحمد جلال إبراهيم، فيما تبنى إسماعيل يوسف وحمادة أنور عضوا المجلس موقف خوض المباراة باعتبارها بطولة رياضية ولتفادى تعرض النادى لأى عقوبات إدارية من كاف فى ظل تعنته الدائم ضد النادى.