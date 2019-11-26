شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات عديدة فى الدورى الأمريكى للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - درس دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين NBA، بالتعاون مع الرابطة الوطنية بعض المقترحات، لإجراء تعديلات جوهرية على منافسات البطولة الأقوى فى العالم.

شبكة ESPN كشفت عن ثلاثة مقترحات من أجل إجراء بعض التعديلات الهامة على دورى السلة الأمريكى، بدءًا من الموسم بعد المقبل 2021 - 2022.

رابطة دورى السلة الأمريكى بقيادة آدم سيلفر تدرس مع اتحاد اللاعبين ورعاة البطولة المقترحات، التى من شأنها خلق جو ومنافسة أكبر فى دورى NBA، والذى من شأنه سيساهم فى زيادة العوائد المالية.

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أحد السيناريوهات المطروحة تمثل فى تقليص عدد مباريات الدورى الأمريكى حيث تم اقتراح تقصير الموسم العادى من 82 مباراة إلى 79 أو 78 فقط. كما ظهر مقترح أيضًا بإعادة ترتيب نظام جدول الأدوار الإقصائية من جديد، مع مطالب بتوحيد البلاى أوفس للشرق والغرب.

تلك المباريات تشير إلى أن خروج المغلوب سيكون جزءًا من جدول الموسم العادى، حيث يتأهل ستة فائزين - استنادًا إلى سجلات مباريات مرحلة المجموعات - والفريقان اللذان يحرزان أفضل الأرقام القياسية المقبلة سيتأهلان إلى جولة خروج المغلوب الفردية، حيث يمكن لكل من هذه الفرق التنافس فى الدور ربع النهائى، والدور نصف النهائى والنهائى. إعادة منح الفرق فى الدور نصف النهائى بناءً على سجل الموسم العادى يمكن أن يمنح الدورى الأمريكى للمحترفين سلسلة بطولة تضم أفضل فريقين به.

وطرح مقترح آخر، يطالب بإقامة بطولات داخل الموسم، حيث اقترح مسؤولو الدورى الأمريكى إقامة بطولة فى الفترة من يناير إلى فبراير، لكن الفكرة تلاشت سريعًا حيث أعرب الاتحاد والمديرون التنفيذيون للفرق عن قلقهم إزاء تلك الفكرة.

بطولتان من أربعة فرق تضم البذور السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة فى كل مؤتمر، والمصنفة السابعة ستستضيف المصنف الثامن، مع حصول الفائز فى تلك المباراة الفردية على المركز السابع.