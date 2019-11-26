شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكيه» يتحدى «فيدرر» باقتراح جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى جيرارد بيكيه أن المشكلة بين كأس ديفيز المعدلة للتنس للفرق، ونظيرتها كأس اتحاد اللاعبين المحترفين، يمكن حلها بإقامة «بطولة كبرى» على مدار أسبوعين، فى سبتمبر.

ولعب بيكيه دورا فى التغييرات، التى طرأت على كأس ديفيز، عبر شركته كوزموس للاستثمار، والتى ستدفع ثلاثة مليارات دولار على مدار 25 عاما للبطولة.

ووُصفت النسخة الأولى من كأس ديفيز المعدلة، التى تضم 18 منتخبا فى مدريد، التى ستستضيف نسخة العام المقبل أيضا، بأنها ناجحة.

وهذا رغم المعاناة لجذب الجماهير، ومشاكل جدول المباريات، ما أدى إلى استمرار بعض المواجهات حتى ساعات متأخرة، من فجر اليوم التالى.

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وتواجه البطولة منافسة من كأس اتحاد اللاعبين المحترفين، التى ستنطلق بعد ستة أسابيع، وتضم 24 منتخبا يتنافسون فى ثلاث مدن أسترالية، قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة فى ملبورن.

واعترف بيكيه، الذى شارك فى فوز برشلونة (2-1) على مستضيفه ليجانيس، أمس السبت، قبل أن يسافر إلى العاصمة الإسبانية، لمشاهدة منتخب بلاده يفوز على بريطانيا، فى الدور قبل النهائى لكأس ديفيز، أن إقامة بطولتين متشابهتين فى وقت قريب ليس أمرا جيدا.

وتمنى أن يلعب التغيير فى رئاسة اتحاد اللاعبين المحترفين، حيث سيتولى الإيطالى أندريا جاودنتسى المسؤولية بعد رحيل كريس كيرمود، دورا فى حل المأزق.

وقال بيكيه، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، بحضور ديفيد هاجرتى رئيس الاتحاد الدولى: «فى العام الماضى حاولنا الاجتماع مع اتحاد اللاعبين المحترفين، والوضع مع الرئيس السابق لم يكن مثاليا، من أجل محاولة التوصل لاتفاق».

وواصل: «الآن ستكون هناك بعض التغييرات، ونتوقع الاجتماع مع اتحاد اللاعبين مرة أخرى.. أعتقد أنه فى المستقبل، الاتحاد الدولى وكوزموس يريدان الاجتماع مع اتحاد اللاعبين، للاتفاق على إقامة بطولة فريدة على مدار أسبوعين، والتوصل إلى أفضل موعد». وأضاف: «أعتقد أن رفائيل (نادال) ونوفاك (ديوكوفيتش) المصنفين الأول والثانى عالميا حاليا، أعلنا رغبتهما فى الأمر ذاته، وإقامة بطولة واحدة، ولو كان من الممكن تنظيمها فى سبتمبر لمدة أسبوعين.. منذ اليوم الأول نريد التوصل إلى هذا الاتفاق». وتابع: «ليس من المنطقى إقامة بطولتين متشابهتين فى موعدين مختلفين».