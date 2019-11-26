شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يستبعد «البريك» من قائمة السعودية لخليجى 24 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد الفرنسى هيرفى رينارد، المدير الفنى للمنتخب السعودى، المدافع محمد البريك من قائمة الأخضر التى ستشارك فى خليجى 24 بقطر.
وجاء ذلك بعد اطلاع الجهاز الطبى للأخضر على التقارير المرفوعة من الجهاز الطبى للهلال بشأن إصابة اللاعب، التى تعرض لها فى لقاء الزعيم وأوراوا اليابانى فى إياب نهائى دورى أبطال آسيا. واستدعى رينارد، مدافع فريق التعاون طلال العبسى، للمشاركة فى خليجى 24 بدلا من البريك المصاب بتمزق فى عضلة الساق.
ويستعد المنتخب السعودى لمواجهة شقيقه الكويتى، اليوم الأربعاء، فى افتتاح مشوارهما بكأس الخليج.
وسيخضع البريك لفحص طبى اليوم فى ناديه لتحديد مدة العلاج قبل العودة لمشاركة لاعبى الهلال غير الدوليين تدريباتهم فى مقر النادى، استعدادًا للمشاركة مع الزعيم السعودى فى كأس العالم للأندية المقرر له فى قطر الشهر المقبل.
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