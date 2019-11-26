شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال»: ما فعله «باوتيستا» غير طبيعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، عقب فوزه مع إسبانيا بكأس ديفيز للتنس، أن الأسبوع كان «رائعا» فى مدريد، التى احتضنت البطولة فى حلتها الجديدة.

ووصف مجهود زميله روبرتو باوتيستا أجوت، الذى مهد لهذا التتويج، بفوزه فى المباراة الأولى بالنهائى على الكندى الشاب، فليكس أوجيه ألياسيم، بمجموعتين دون رد، بأنه «غير طبيعى».

وقال نادال، فى تصريحات تليفزيونية مباشرة من أرض الملعب، عقب فوزه على دينيس شابوفالوف فى المباراة الثانية، بمجموعتين نظيفتين 6-3 و7-6 (9-7): «لقد كان أسبوعا مذهلا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وأردف: «لقد فزت بالمباريات الثمانى، لكنى أقولها ويدى على قلبى: ما فعله روبرتو كان غير طبيعى.. لقد غادر المعسكر بعد وفاة والده، وعاد وتدرب بالأمس، واليوم قدم مستوى مذهلا».

وأردف صاحب الـ33 عاما «بابلو (كارينيو) أصيب فى مباراة الفردى، ومارسيل (جرانوييرس) يعانى من آلام فى الظهر».

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وأتم بقوله: «لقد تحاملت على نفسى، لكن مع إدراك حجم المخاطرة على هذه الأرضية.. إلا أن دعم الجمهور كان رائعا، يا له من أسبوع لا ينسى لنا جميعا».

من جهة أخرى، أحيط لاعب التنس السويسرى روجر فيدرر بمشجعيه فى مدينة (Mitad del Mundo) أو «نصف العالم» الأحد خلال مواجهة الألمانى ألكسندر زفيريف على «ملعب مُصغّر» يقع حرفيا على خط الاستواء، الذى يقسم الكرة الأرضية إلى نصفين.

ويقوم فيدرر برفقة زفيريف بجولة قصيرة فى أمريكا اللاتينية حيث قدما خلالها مباريات استعراضية فى الأرجنتين وتشيلى والمكسيك.

ووصل اللاعبان، اللذان سيخوضان مباراة استعراضية أيضا فى ساحة «Ruminahui» الرياضية، أمس إلى عاصمة الإكوادور وقاما بزيارة مدينة (Mitad del Mundo) أو «نصف العالم» صباحا، والتى يتواجد بها النصب التذكارى العظيم لخط الاستواء.

وهناك، تم إنشاء ملعب تنس صغير، استعرض فيه اللاعبان بمضربين وكرة وسط المئات من المشجعين الذين حضروا لرؤية النجم السويسرى عن كثب.

وهتف المشجعون لفيدرر خلال تواجد اللاعبين على أرضية الملعب الخضراء، وكان يظهر فى الصورة خلفه النصب التذكارى بمدينة (Mitad del Mundo).