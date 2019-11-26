شكرا لقرائتكم خبر عن «كانو والمطوع» يهددان عرش أحمد حسن بسبب «خليجى 24» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع اثنان من اللاعبين المخضرمين فى بطولة كأس الخليج العربى «خليجى 24» إلى رقم فى غاية الأهمية، حيث يستطيع اللاعبان الكويتى بدر المطوع والعمانى أحمد مبارك (كانو)، الاستفادة من هذه البطولة لتهديد رقم قياسى عالمى صمد لسنوات طويلة.

ويبرز كانو والمطوع ضمن أكبر اللاعبين سنًا فى هذه النسخة من البطولة الخليجية، كما يستحوذ كل منهما على رقم مميز، يستطيع من خلال هذه النسخة تعزيزه للاقتراب خطوة هائلة من رقم قياسى عالمى.

وخاض كانو مع المنتخب العمانى 176 مباراة دولية حتى الآن، ليقتسم مع حارس المرمى الإيطالى المخضرم جانلويجى بوفون المركز الرابع فى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بالمباريات الدولية مع منتخبات بلادهم.

Advertisements

ويتصدر اللاعب المصرى السابق أحمد حسن (الصقر)، منذ سنوات طويلة، هذه القائمة برصيد 184 مباراة، متفوقًا بفارق ست مباريات على حارس المرمى السعودى السابق محمد الدعيع، فيما يحتل المكسيكى كلاوديو سواريز المركز الثالث فى القائمة برصيد 177 مباراة.

ويأتى المطوع خلف كانو وبوفون بفارق مباراة واحدة فقط، ما يعنى أنه وكانو يستطيعان من خلال خليجى 24 التفوق على كل من بوفون وسواريز والدعيع، وتهديد عرش اللاعب المصرى المعتزل أحمد حسن.

وإذا شارك كل من اللاعبين فى المباريات الثلاث لفريقه فى مجموعته بالدور الأول للبطولة، وهو أمر مرجح بشكل كبير لكون كل منهما من الأسلحة المهمة فى صفوف الفريق، سيرفع كانو رصيده إلى 179 مباراة دولية، ليتقدم إلى المركز الثانى فى القائمة، فيما سيتنازع المطوع وقتها مع الدعيع على المركز الثالث بالقائمة.

وإذا واصل اللاعبان مع منتخبى بلديهما مسيرتهما فى البطولة وتأهلا للدور قبل النهائى، سيساهم هذا فى اقترابهما بشدة من رصيد الصقر ومن ثم، سيكون كل من اللاعبين مرشحًا لخطف صدارة القائمة ولقب عميد لاعبى العالم من الصقر المصرى.

وبهذا، ستكون خليجى 24 بمثابة فرصة ذهبية أمام اللاعبين للاقتراب من تحقيق رقم قياسى عالمى، وقد ينجح أى منهما فى تحطيمه خلال العام المقبل الذى سيشهد استئناف كل من المنتخبين الكويتى والعمانى لمسيرته فى التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتى كأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 بالصين.