شكرا لقرائتكم خبر عن نابولى يعاقب «إنسينى» بـ 350 ألف يورو بسبب التمرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، الإيطالية، أن أوريليو دى لورينتيس، رئيس نابولى الإيطالى، قرر خصم مبلغ مالى كبير من قائد الفريق لورينزو إنسينى، بسبب التمرد الأخير فى نادى الجنوب. وقالت الصحيفة إن رئيس نابولى استقر على خصم 350 ألف يورو من إنسينى بجانب 200 ألف يورو من البرازيلى آلان.

وأضافت أن رئيس نابولى يعتقد أن إنسينى هو من ترأس التمرد بعد مباراة ريد بول سالزبورج النمساوى فى دورى أبطال أوروبا، وأقنع الآخرين، إلى جانب آلان والبلجيكى درايس ميرتنز، بعدم الانصياع لأوامر الرئيس.

وأوضحت أن دى لورينتيس، رئيس نابولى، قرر تغليظ عقوبة لورينزو إنسينى بعد علمه بهذه التطورات. وكان رئيس نابولى قد اتخذ قرارا بدخول اللاعبين فى معسكر مغلق كعقوبة على النتائج السيئة، لكن اللاعبين رفضوا بناء على قرار إنسينى.