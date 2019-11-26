شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تفوز على قطر بهدفين في افتتاح خليجي 24 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتحت اليوم أولى مباريات بطولة خليجي 24 لكرة القدم، والمقامة في قطر، وكانت بين صاحب الضيافة ومنتخب العراق، وأنتهت بفوز أسود الرافدين بهدفين مقابل هدف في أولى مفاجأت البطولة.

وتألق اللاعب العراقي الشاب محمد قاسم في الشوط الأول، وسجل هدفين في الدقيقتين 18 و28، ليصدم المنتخب القطري الذي دخل بكامل نجومه.

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ومع مطلع الشوط الثاني، قلص عبدالعزيز حاتم النتيجة لقطر في الدقيقة 49، لكنه صاحب الملعب لم يستطع تحقيق التعادل، ليتعرض للهزيمة أمام جماهيره.

وشارك المنتخب العراقي بغياب 7 من اللاعبين أساسيين، بسبب ارتباطهم مع أنديتهم خارج آسيا، ومع نادي الشرطة الذي خاض مباراة بكأس الأندية العربية، الاثنين.

ووضع المنتخب القطري نفسه في مأزق، حيث تنتظره مباراة قوية أمام الإمارات، سيودع فيها البطولة في حال تعرضه للهزيمة.

وتضم المجموعة الأولى في «خليجي 24» بالإضافة لقطر والعراق، منتخبا الإمارات واليمن، اللذين يتواجهان في وقت لاحق من الثلاثاء.