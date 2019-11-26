شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل مواجهة نابولي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر اللاعب محمد صلاح في تدريبات ليفربول الجماعية قبل مواجهة «الريدز» لنظيره نابولي، غدًا ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وغاب صلاح عن ليفربول أمام كريستال بالاس، بعدما ابتعد عن المنتخب المصري في مباراتي كينيا وجزر القمر، بسبب الإصابة في الكاحل.
اللاعب المصري ظهر في تدريبات ليفربول بعدما نشر النادي الإنجليزي بثًا حيًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل مواجهة نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.