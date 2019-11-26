شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل مواجهة نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر اللاعب محمد صلاح في تدريبات ليفربول الجماعية قبل مواجهة «الريدز» لنظيره نابولي، غدًا ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وغاب صلاح عن ليفربول أمام كريستال بالاس، بعدما ابتعد عن المنتخب المصري في مباراتي كينيا وجزر القمر، بسبب الإصابة في الكاحل.

اللاعب المصري ظهر في تدريبات ليفربول بعدما نشر النادي الإنجليزي بثًا حيًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».