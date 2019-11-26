تشكيل ناري لـ يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

يستضيف نادى يوفنتوس الإيطالى نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، على ملعب أليانز ستاديوم "تورينو".



ويتطلع السيدة العجوز لإقتناص النقاط الثلاثة مستغلاً عاملى الأرض والجمهور، من أجل تعزيز صدارته للمجموعة بعد التأهل لدور الستة عشر.

في حين يدخل أتلتيكو اللقاء ولا بديل له عن الفوز، من أجل حجز المقعد الثانى للتأهل، خاصةً بعد الهزيمة المفاجئة التى تعرض لها الجولة الماضية أمام ليفركوزن.

حيث أعلن "ماوريسيو سارى" المدير الفنى للسيدة العجوز عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: شتيسنى.

خط الدفاع: دانيلو، دى ليخت، بونوتشى، تشيليو.

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خط الوسط: بينتانكور، بيانيتش، ماتويدى، رامزى.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا.

بينما يدخل دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق المدريدي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: تريبير، أوجستو، هرموسو، لودى.

خط الوسط: نيجويز، هيرارا، توماس، كوكى.

خط الهجوم: موراتا، فيتولو.

ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتى أتلتيكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط.