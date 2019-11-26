شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ولي العهد السعودي يستقبل فريق الهلال أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال والجهازين الفني والإداري واللاعبين بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الأمير محمد بن سلمان يستقبل الأبطال Advertisements وجاء استقبال ولي العهد السعودي لأعضاء فريق الهلال السعودي على ضوء فوز الزعيم ببطولة دوري أبطال آسيا والتأهل لكأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر ديسمبر المقبل. الهلال على عرش آسيا وتوج نادي الهلال السعودي رسمياً ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعد تغلبه على نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة هدفين نظيفين وبمجموع المباراتين 3_0. وحجز نادي الهلال السعودي رسمياً مقعداً في بطولة كأس العالم للأندية 2019، ليكمل بذلك عقد الأندية المشاركة في المسابقة التي سوف تلعب في قطر الشهر القادم، بجوار كلاً من ليفربول الإنجليزي، الترجي الرياضي التونسي، الهلال السعودي، السد القطري، ومنتيري المكسيكي، فلامنجو البرازيلي وهينجين سبورت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ولي العهد السعودي يستقبل فريق الهلال أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.