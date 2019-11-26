شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيلة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 يلتقي فريق ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو الاسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد للقاء اليوم كالآتي : حراسة المرمى :- تيبو كورتوا. Advertisements خط الدفاع :- كارفاخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو. خط الوسط :- كاسيميرو - فيدي فالفيردي - توني كروس - إيسكو خط الهجوم :- ايدين هازارد - كريم بنزيما. ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة من 4 مباريات برصيد 12 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاتي برصيد 7 نقاط.

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