شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيتي والنجاة من العقوبات بحضور تشيفرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 يخوض فريق مانشستر هذا المساء مباراة الجولة الخامسة، من دوري مجموعات أبطال أوروبا للعام ٢٠١٩، حيث المباراة المنتظر خوضها على ملعب "الاتحاد".

ووفقا للعديد من التقارير الأوروبية، سوف يحضر رئيس الاتحاد الأوروبيى" ألكيسندر تشيرفين" مباراة المان سيتي ونظيره شاختار الأوكراني بجانب تواجد "خلدون مبارك" الرئيس التنفيذي لبطل البريميرليج الموسم الماضي. وتشير التقارير أن حضور رئيس الاتحاد الأوروبي، قد يكون علامة واضحة لعدم تلقي السيتي عقوبات كبيرة كما كان متوقعا قبل بداية الموسم الحالي.

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