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بوجبا يواصل الضغط على مانشستر يونايتد من أجل ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الفرنسي الدولي بول بوجبا يواصل الضغط على إدارة نادي مانشستر يونايتد من أجل السماح له بالإنضمام لنادي ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت شبكة "كادينا كوبي" الإسبانية أن بوجبا يدعي الإصابة من أجل عدم المشاركة مع الشياطين الحمر، كوسيلة للضغط على ناديه للرحيل في يناير.

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وينتهي عقد بوجبا في صيف عام 2021، ويبدو  وأنه سيرفض التمديد مع اليونايتد، مما سيخفض قيمة إنتقاله في الصيف المقبل.

ويريد ريال مدريد التعاقد مع بوجبا منذ أمد بعيد، حيث يتصدر قائمة المطلوبين في ملعب سانتياجو بيرنابيو، لتدعيم خط وسط النادي الملكي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على نادي أستانا الكازاخي في الجولة الخامسة من المجموعة 12 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل اليونايتد صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن ألكمار الهولندي صاحب المركز الثاني.

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