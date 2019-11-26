شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النعاش يعلن تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة الامارات في افتتاح خليجي24 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 اعلن مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سامي النعاش قبل قليل عن التشكيلة المختارة لمباراة المنتخب مع نظيره الاماراتي التي ستنطلق الساعة9:30 مساء اليوم بتوقيت اليمن على استاد نادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة في افتتاح مبارياته في خليجي 24.

وفيما يلي التشكيلة:- - في الحراسة سالم عوض . Advertisements - في الدفاع احمد الصادق ومدير عبدربه ومحمد بقشان ومفيد جمال. - في الوسط عصام الورافي وعماد منصور وناصر محمدره . - في الهجوم احمد السروري وعمر الداحي وعبدالواسع المطري.

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