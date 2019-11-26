محترف يصف إدارة الاتحاد بغير الصادقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

صادق المحترف الأرجنتيني بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إيميليانو فيتشو على خبر «مكة» حول تذمر اللاعبين من تأخر رواتبهم 3 أشهر، بل زاد الموقف حرجا عندما وصف إدارة النادي بغير الصادقة.

وأعلن اللاعب أمس أنه سيرحل عن النادي خلال الأيام المقبلة لعدم صدق الإدارة معه في مسألة تسليمه رواتبه المتأخرة.

واستمر إيميليانو في نشر الغسيل، وقال إن أصحاب القرار في النادي لم يكونوا صادقين معه ولم يمنحوه الرواتب، كما لم يصدروا له الإقامة ولعائلته التي بموجبها يصدر التأمين الطبي، الأمر الذي انعكس سلبيا على ابنته، مما أدى إلى طردها من المدرسة. وأكد اللاعب عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (انستقرام)، أن هناك عدة أسباب إضافية جعلته يتخذ هذا القرار الصعب في هذا التوقيت.

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وختم «أطلب السماح من الجمهور العظيم الذي جعلني أصمد في هذه ظل هذه الظروف، فهم من دعمني دائما، أحبكم ولن أنساكم».

على صعيد آخر، رفع نادي جريميو البرازيلي دعوى قضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد نادي الاتحاد لعدم دفع الأخير القيمة المالية المتبقية من ضمه الحارس مارسيلو غروهي.

وأفادت صحيفة Gremistas بأن الفريق القانوني بالنادي البرازيلي سيتابع القضية لدى الفيفا ويطالب بمبلغ 6 ملايين دولار، أو تطبيق عقوبات أخرى.

وكان الاتحاد تعاقد إبان رئاسة لؤي ناظر الموسم الماضي، مع الحارس مارسيلو في فترة الانتقالات الشتوية إلا أنه لم يشارك مع الفريق إلا في 3 لقاءات رسمية (أمام العهد اللبناني بدور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية العربية، وأمام الوصل الإماراتي بدور الـ16 للبطولة العربية، وأمام الرياض ضمن دور الدور التمهيدي لكأس خادم الحرمين الشريفين».

وأبدى المدير الفني الجديد، الهولندي تين كات إعجابه بالحارس ليتقرر قيده ضمن قائمة الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في فترة الانتقالات الشتوية.