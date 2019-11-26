فرنسي يتصدى لمهمة إعداد المولد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كلفت إدارة نادي الاتحاد، المعد البدني الفرنسي بوجمعة محمدي بمهمة تهيئة وإعداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد وتجهيزه للموسم المقبل بعد دخول اللاعب الفترة المسموح له فيها بالتدريب عقب إيقافه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.
وكانت لجنة الرقابة على المنشطات، أوقفت المولد عاما واحدا، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة في العينة التي أخذت منه بعد مباراة النصر بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولة الإياب.
وأعلنت اللجنة حينها أن إيقاف المولد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا لمدة سنة واحدة، يبدأ اعتبارا من تاريخ الإيقاف الموقت في 9 مايو 2019، فيما سيكون بمقدور اللاعب العودة للتدريبات فقط دون مشاركة رسمية خلال آخر شهرين من فترة إيقافه.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم أحمد كعكي لـ»مكة» أنه سيتم تجهيز المولد ببرنامج إعدادي في مقر النادي تحت إشراف المتخصص والخبير في هذا الجانب المدرب محمدي، مبينا أن فترة تكثيف تهيئة اللاعب ستبدأ قبل شهرين من عودته الرسمية التي ستكون في رمضان المقبل، وهي المدة القانونية المسموح له فيها بالاستفادة من مرافق النادي.
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