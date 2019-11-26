الأخضر والأزرق.. قمة مبكرة بخليجي 24

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

يقص المنتخب السعودي لكرة القدم في التاسعة مساء اليوم شريط مبارياته ببطولة كأس الخليج الـ24 الحالية في الدوحة بمنازلة المنتخب الكويتي ضمن مباريات المجموعة الثانية على استاد الأمير عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وتضم المجموعة أيضا البحرين وعمان، فيما تضم المجموعة الأولى قطر والعراق والإمارات واليمن.

ويسعى المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد، للاستفادة من البطولة في خلق مزيد من التجانس بين اللاعبين قبل تدشين المرحلة المقبلة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

رينارد: تأثرنا بغياب الهلال

قال المدير الفني للأخضر هيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي أمس بالدوحة إن الاستعدادات للبطولة تأثرت بغياب لاعبي الهلال في الفترة الماضية بسبب مشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتعرف على فرص الأخضر في البطولة بعد مباراته الأولى اليوم.

وعن معرفته بأهمية هذه البطولة قال «أدرك أننا سنواجه منتخبا قويا اليوم، وعلينا الاستعداد جيدا لمواجهته حتى وإن كان لدينا بعض المشاكل والغيابات، وبعدها سنرى ما سيحدث في باقي المباريات».

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العبسي بديلا للبريك

استبعد رينارد مدافع الهلال محمد البريك من القائمة نتيجة تعرض اللاعب إلى إصابة في الساق خلال مشاركته مع فريقه في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني على ملعب سايتاما 2002. في المقابل استدعى المدرب قائد فريق التعاون، قلب الدفاع طلال العبسي ليكون بديلا للبريك.

وقال رينارد عن استبعاد محمد البريك وقبله محمد العويس «لسوء الحظ أنهما تعرضا للإصابة، ولكنه حال كرة القدم. علينا أن نتعامل مع كل الاحتمالات والمواقف. ليست لدينا توقعات في الوقت الراهن، فقط علينا أن نخوض مباراة الكويت ثم نرى بعد ذلك ماذا سنفعل».

الشهري: حضرنا للمنافسة

من جانبه أكد لاعب الوسط يحيى الشهري خلال المؤتمر الصحفي أمس أن الأخضر يدرك صعوبة المنافسة في البطولة، إلا أنه حضر من أجل المنافسة على اللقب رغم تأخر انضمام لاعبي الهلال لفترة الإعداد بسبب مشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف «من خلال مشاهدتنا لباقي المنتخبات خلال تصفيات كأس العالم والمباريات الودية لمسنا تطورا كبيرا في المستوى، ولكننا نتمنى المنافسة بقوة تحت قيادة مدرب جديد وتحقيق أهداف كثيرة».

5 يغيبون عن الأزرق

وكان مدرب الكويت ثامر عناد استبعد 5 لاعبين عن القائمة المشاركة في البطولة، هم شريدة الشريدة وعمر الحبيتر وسلطان صلبوخ وخالد إبراهيم وعبدالله ماوي، فيما ضمت القائمة كلا من سلمان عبدالغفور وحسين كنكوني وحميد القلاف وفهد الهاجري وفهد حمود وسامي الصانع وضاري سعيد وحمد حربي وعامر المعتوق ورضا هاني وطلال الفاضل وفيصل زايد ويوسف ناصر وأحمد الزنكي وشبيب الخالدي ومشاري غنام ومبارك الفنيني وفهد الأنصاري وعبدالله البريكي وأحمد الظفيري وسلطان العنزي وفيصل عجب وبدر المطوع.