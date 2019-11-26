شكرا لقرائتكم الحدود ينهى الشوط الأول متقدمًا على المقاصة بهدف الحلواني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين مصر المقاصة وحرس الحدود بتقدم الفريق العسكري بهدف دون رد، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز

ونجح عمرو الحلوانى لاعب حرس الحدود الأول فى تسجيل الهدف الأول لفريقه فى مرمى مصر المقاصة بالدقيقة 30 من زمن اللقاء مستغلا ارتباك دفاعات الفريق الفيومي.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع في جدول الدوري برصيد 7 نقاط من خمس مباريات، ويليه في الترتيب حرس الحدود في المركز الثامن برصيد 6 نقاط من أربع مباريات.

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وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي: حراسة المرمي: محمود حمدي، ورباعي الدفاع عصام صبحي، شريف حازم، احمد مودي، حسني فتحي، وفى الوسط خالد اوتشو، حسني فتحي، ميدو جابر ، محمد دسوقي، باولن فوافي، وفى الهجوم كلا من صلاح أمين ،صلاح عاشور.

فيما وجاء تشكيل حرس الحدود على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني، وخط الدفاع: خالد سامي، مصطفى محمود، حسن مجدي، عمرو الحلواني، وخط الوسط: مصطفى جمال، محمد أسامة، أحمد فتحي "فيليكس"، وفى الهجوم الثلاثي عبد اللطيف جريندو، أحمد شرويده، وإبراهيما كونيه.