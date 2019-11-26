شكرا لقرائتكم الآن .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار بث مباشر بمشاركة رياض محرز بدون تقطيع الآن رابط ماتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع فريق شاختار دونيستك الأوكراني في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب " الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيستك بث مباشر اليوم في دورى أبطال أوروبا



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيستك بث مباشر اليوم في دورى أبطال أوروبا، ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، حيث لعب السيتي حتى الآن 4 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في واحدة.

بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيستك بث مباشر اليوم في دورى أبطال أوروبا



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيستك بث مباشر اليوم في دورى أبطال أوروبا، بينما فريق شاختار دونيستك فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

Advertisements

وخاض الفريق 4 مباريات حتى الآن فاز في واحدة وتعادل في 2 وخسر في واحدة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيستك بث مباشر اليوم في دورى أبطال أوروبا



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونيستك بث مباشر اليوم في دورى أبطال أوروبا، ويحاول السيتي أن يحقق مكسب مقنع لجمهوره الذي يأمل بشدة في التتويج بهذا اللقب.

ويحاول فريق مانشستر سيتي أن يحسم هذه المباراة مبكراً، تخوفاً من حدوث أي مفاجآت خاصة أن شاختار يمتلك لاعبين جيدين.