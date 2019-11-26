شكرا لقرائتكم حسين عبد اللطيف يتغنى في منتخب السيدات بعد الفوز على دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر حسين عيد اللطيف المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنه عن سعادته بالأداء الجيد الذي قدمه فريقه أمام فريق الاول وادي دجلة النسائي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم.

وقال عبد اللطيف ان اللاعبات قدمن اداء قوي والنتيجة ترجمت هذا الاداء امام احد الفرق الكبيرة بدوري الكرة النسائية ونفذن كل التعليمات المطلوبة منهن خاصة الجمل التكتيكية التي تم تلقيتها لهن في التدريبات مشيرا الي ان الهدفين الاول والثاني من جمل تكتيكية تم تنفيذها في المران.

واشاد بمستوى الهام هاني حارس المرمي التي دافعت عن مرماها بشكل جيد بالاضافة لاميرة محمد التي قدمت اداء مفاجئ ودانا ندي ونادية رمضان وبسمة محمد وشروق ابراهيم ونادين غازي وليلي زاهر اصغر اللاعبات سنا بالمنتخب

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وتابع عبد اللطيف ''ما تحقق امام وادي دجلة جيد بشكل كبير ولكن مازال المشوار طويل والبديل عن مواصلة العمل للوصول بالمستوى المطلوب قبل خوض التصفيات ''.

فيما قالت سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية ان لاعبات المنتخب الوطني للكرة النستئية قدمن اداء مشرف امام وادي دجلة ، وقالت انها سعيده بما وصل له الفريق ووجهت الشكر للجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف علي الجهد الكبير المبزول.

وطالبت عبدالحق لاعبات المنتخب بضرورة غلق صفحة مباراة وادي دجلة وان مازال هناك الافضل وان الفترة المقبلة تحتاج لمجهود اكبر من اجل الارتقاء للمستوى الدولي.