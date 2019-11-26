شكرا لقرائتكم مكافأة فورية للاعبي الإسماعيلي بعد الصعود العربي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس ادارة نادي الإسماعيلى ، مكافأة فورية للاعبين بعد الصعود اإلى دور الثمانية ببطولة كأس محمد السادس للاندية العربية بعود الفوز على حساب الجزيرة الإماراتى بأربعة أهداف فى مجموع المباراتين .

جاء ذلك فى اطار حرص الادارة على تحفيز اللاعبين ، قبل مباريات الفريق القادمة فى مسابقة الدورى العام والتى ستنطلق بمباراة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الجولة الخامسة .

وحرص “عثمان” على اجراء مكالمة هاتفية بالبعثة للاطمئنان عليهم ، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعرق وإعلاء اسم النادى الاسماعيلى واسعاد الجماهير المتعطشة للبطولة.