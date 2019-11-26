شكرا لقرائتكم 75 دقيقة.. الحدود يتقدم على المقاصة بهدف الحلواني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازال فريق حرس الحدود يحافظ على تقدمه ونظافة شباكه أمام مصر المقاصة بعد مرور 75 دقيقة حيث يتقدم الفريق العسكرى منذ الدقيقة 30 بهدف سجله مهاجمه عمرو الحلوانى.

ويلتقي فريقا مصر المقاصة وحرس الحدود اليوم الثلاثاء على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع في جدول الدوري برصيد 7 نقاط من خمس مباريات، ويليه في الترتيب حرس الحدود في المركز الثامن برصيد 6 نقاط من أربع مباريات.

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وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي: حراسة المرمي: محمود حمدي، ورباعي الدفاع عصام صبحي، شريف حازم، احمد مودي، حسني فتحي، وفى الوسط خالد اوتشو، حسني فتحي، ميدو جابر ، محمد دسوقي، باولن فوافي، وفى الهجوم كلا من صلاح أمين ،صلاح عاشور.

فيما وجاء تشكيل حرس الحدود على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد السعدني، وخط الدفاع: خالد سامي، مصطفى محمود، حسن مجدي، عمرو الحلواني، وخط الوسط: مصطفى جمال، محمد أسامة، أحمد فتحي "فيليكس"، وفى الهجوم الثلاثي عبد اللطيف جريندو، أحمد شرويده، وإبراهيما كونيه.