قنصل مصر بابو ظبي يهنئ الإسماعيلي بالتأهل في البطولة العربية...

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جدة - عمرو شويل كان الاسماعيلي قد فوزا ثمينا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما اليوم ،الثلاثاء، باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية ، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل للا شىء فى لقاء الذهاب. والتقى القنصل مع المستشار محمد الكلية رئيس البعثة ومحمد خلف مدير التسويق والتعاقدات ونقل لهم تهنئة السفير المصري بالامارات متمنيا دوام التوفيق والنجاح للدراويش خلال الفترة القادمة .

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